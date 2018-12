Mittendrin bei internationaler Akademie

Weikersheim.Die Vorbereitungen für die Junge Oper Schloss Weikersheim und die Produktion „La Bohème“ von Giacomo Puccini laufen – auch im Gymnasium Weikersheim. Die Jeunesses Musicales Deutschland und Musiklehrerin Edith Wolff begeisterten erneut Schüler aus den Klassenstufen fünf, sechs und sieben dafür, im Kinderchor der Oper mitzuwirken.

Einige von ihnen waren bereits 2017 bei den Aufführungen von „Hänsel und Gretel“ mit dabei, sind also fast schon Bühnenprofis.

Die Kinder sind Teil der internationalen Opernakademie der JMD: Aktuell wählt der musikalische Jugendverband in Vorsingen aus rund 150 hoch talentierten jungen Sängern aus zahlreichen Ländern die Solistinnen und Solisten aus, als Orchester hat die JMD das „Jove Orquestra Nacional de Catalunya“, das katalanische Jugendorchester, verpflichtet. Die musikalische Leitung hat der italienische Dirigent Fausto Nardi.

Für die Vorbereitungen des Kinderchors traf in der Woche vor Weihnachten das Notenmaterial in Weikersheim ein, mit dem Edith Wolff mit den Kindern im neuen Jahr intensiv in die Probenarbeit einsteigen kann. Eine besonders spannende Herausforderung besteht dieses Mal darin, dass auch der Kinderchor in italienischer Sprache singen wird.

Als Förderer ihrer Opernakademie im kommenden Jahr hat die Jeunesses Musicales Deutschland erneut eine Reihe regionaler Unternehmen gewonnen, die sich jeweils mit der Übernahme eines Stipendiums für die Nachwuchskünstler engagieren.

