Mnich spielt im Schloss

Weikersheim.Aufbruchstimmung beflügelt das Neujahrskonzert der Jeunesses Musicales Deutschland am 1. Januar um 18 Uhr im Gewehrhaus von Schloss Weikersheim.

Das Konzert wird zum ersten Mal in einer Kooperation zwischen der TauberPhilharmonie und dem musikalischen Jugendverband veranstaltet.

Unter dem Motto „Aufbruch und Bewegung“ präsentieren der Pianist und Intendant der TauberPhilharmonie Johannes Mnich und der Klarinettist Daniel Broncano Aguilero ein stimmungsvolles Programm: Zu hören sind Kompositionen unter anderem von Sergej Rachmaninov, Carl Maria von Weber und Maurice Ravel.

Die beiden Musiker haben solistische Stücke und Duette aus verschiedenen Epochen ausgewählt. Das Programm reicht von klassischen Werken bis hin zu Jazz-Variationen.

Auftakt für Zusammenarbeit

„Das Neujahrskonzert markiert den Auftakt für die Zusammenarbeit und inspirierende Nachbarschaft zweier starker Kulturpartner in Weikersheim, die sich gemeinsam engagieren, für die Menschen in der Region neue Perspektiven zu öffnen“, so JMD-Generalsekretär Ulrich Wüster.

Bei der Eröffnung im Juni und im weit gefassten Programm der TauberPhilharmonie wird die JMD laut Wüster mit ihren jungen Künstlern musikalische Höhepunkte setzen und durch sympatische Formate „Klassik“ auch für Quereinsteiger zugänglich machen.

