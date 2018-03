Mond-Details durch Linse entdecken

Anzeige

So konnten kürzlich erstaunlich detailreiche Bilder des Mondes erstellt werden. Wenn das Wetter mitmacht, können am heutigen Samstag ähnliche Details auf der Mondoberfläche beobachtet werden. Die Mitglieder der Astronomischen Vereinigung Weikersheim stehen den Besuchern Rede und Antwort.

Am Freitag, 16. März, referiert Alexander Welz über die Entdeckung und Bedeutung von Gravitationswellen. Im Rahmen der monatlichen Vereinsversammlungen lädt die Astronomische Vereinigung Weikersheim auch hierzu interessierte Besucher ein. Der Vortrag beginnt um 20 Uhr im Vereinsheim in der Alten Schule in der Schulstraße in Weikersheim, der Eintritt ist frei.

Bereits eine gute Woche später, am Samstag, 24. März, wird wieder zu Beobachtungen des Himmels eingeladen. Im Zuge des Tags der Astronomie wird die Sternwarte auf dem Karlsberg ab 16 Uhr geöffnet werden. Dabei stehen Beobachtungen unserer Sonne ebenso auf dem Programm wie die nähere Betrachtung unseres Nachthimmels.

Der Eintritt zu den Beobachtungen ist frei. Bei wetterabhängigen Beobachtungen empfiehlt es sich, im Zweifelsfall die Telefonnummer der Sternwarte 07934/1365 zu wählen und zu erfahren, ob diese auch tatsächlich besetzt ist. pm

