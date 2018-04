Mond und die Sonne im Blick

Anzeige

Weikersheim.Im Zuge der Beobachtungswochenenden bietet die Astronomische Vereinigung Weikersheim dieses Wochenende zum letzten Mal im April die Möglichkeit zur Himmelsbeobachtung an. Am heutigen Samstagabend können interessierte Besucher ab 20 Uhr die Sternwarte auf dem Karlsberg in Weikersheim aufsuchen. Die Teleskope der Sternwarte werden dabei bei guten Wetterprognosen zunächst auf den zunehmenden Mond gerichtet werden. Dabei sind eindrucksvolle Oberflächendetails zu sehen: Krater von 1 Kilometer bis fast 200 Kilometer Durchmesser, Gebirgszüge mit bis zu 5000 Metern Höhe und aalglatte Ebenen, die vor Jahrmillionen aus Lavaseen entstanden sind.

Zusätzlich kann am Sonntagnachmittag von 14 Uhr bis 17 Uhr unsere Sonne mit speziellen Teleskopen der Sternwarte beobachtet werden. Mit Glück können dabei Blicke auf gewaltige Gasexplosionen mit Ausdehnung von mehreren Zehntausend Kilometern erhascht werden.

Die kostenlosen Führungen finden nur bei guten Witterungsverhältnissen statt. Es empfiehlt sich daher bei zweifelhafter Wetterlage ein Anruf unter 07934/1365, ob die Sternwarte auch besetzt ist und Himmelsbeobachtungen stattfinden können. Weitere Informationen sind unter www.sternwarte-weikersheim.de zu finden. jh