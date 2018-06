Motocross-Fahrer und wildernde Hunde

Anzeige

Frevelhafter Umgang mit Wald in Elpersheimer Forsten: Ortsvorsteher Hans-Joachim Haas klagte im Gemeinderat über eine „nicht mehr tragbare Situation“.

Weikersheim. Elpersheims Ortsvorsteher Hans-Joachim Haas nimmt sichtlich mit, was sich in letzter Zeit in den Elpersheimer Forstbereichen Winterberg und Tauberberg abspielt: Inzwischen scheinen querfeldeinfahrende Motocross-Fahrer in diesen Bereichen ebenso regelmäßig ihr Unwesen zu treiben wie Waldbesucher, die benutzte Babywindeln in Futterkrippen hinterlassen oder die ihre Hunde so wenig im Griff haben, dass die unangefochten jungen Wildtieren nachsetzen können. Schon mehrfach fanden er selbst, Spaziergänger oder Jäger getötetes Wild auf, dem ganze Gliedmaßen fehlten. Es sei eine „nicht mehr tragbare Situation“, so Haas, nachdem Marcel Bauer (CDU) das Thema in der Gemeinderatssitzung unterm Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ angesprochen hatte. Haas berichtete von Beschwerden aus der Jägerschaft: Da überlege schon mancher, das Revier aufzugeben.

Ob Sperr- und Verbotsschilder an den Hauptzugangswegen etwas bewirken können? Der Ortsvorsteher hofft darauf, denn wenn er bislang aus Neustadt/Aisch, Kitzingen oder Donauwörth stammende Crossfahrer darauf ansprach, warum sie sich ausgerechnet in den Elpersheimer Wäldern tummeln, sollen die schlicht geantwortet haben, bei ihnen zuhause sei es eben verboten.