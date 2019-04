Motorräder und Sprinter gestohlen

Schäftersheim.Nach einem Motorrad- und Fahrzeugdiebstahl in Schäftersheim fahndete die Polizei am Donnerstagvormittag nach den unbekannten Einbrechern. In der Nacht auf Donnerstag hatten die Unbekannten bei einem Zweiradgeschäft in der Straße „An der Romantischen Straße“ einen weißen Opel Movano entwendet. Mit diesem transportierten sie vermutlich die ebenfalls gestohlenen vier Motorräder. Bei diesen handelt es sich um neue hochwertige Bikes. An dem entwendeten firmeneigenen Sprinter ist seitlich das Logo „S.u.pe.r Bikes GmbH“ abgedruckt. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich mit Hinweisen unter Telefon 09341 / 81-0 zu melden. pol

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 05.04.2019