Müll achtlos weggeworfen oder einfach illegal entsorgt

Weikersheim.Fast 60 hochmotivierte ehrenamtliche Umweltschützer aller Altersklassen aus den Reihen des Weikersheimer Sportfischereivereins und der DLRG Ortsgruppe trafen sich, um die Ufer- und Böschungsbereiche von Vorbach und Tauber zu entrümpeln. Unterstützt wurden die Vereine durch die Stadt und den Bauhof. Allerlei Unrat hatte sich auch im vergangenen Jahr wieder angesammelt; teils angespült, teilweise achtlos weggeworfen oder vorsätzlich illegal entsorgt. Die Ausbeute erstreckte sich über Plastiktüten, Bierflaschen bis hin zu Altmetall, das am Ufer zu finden war. Auch im Flussbett selbst fanden sich Dinge, die dort nicht wirklich „heimisch“ sind. So mussten auch Autoreifen, Warnbaken, Verkehrsschilder und ein Fahrrad mühsam geborgen werden. Am Ende des Tages belief sich die Gesamtmenge auf gut drei Kubikmeter, die über den Wertstoffhof der Stadt der ordnungsgemäßen Entsorgung zugeführt werden konnten. sfv

