„Müssen freiheitliche Gesellschaft verteidigen“

Bei einer Gedenkfeier zum Volkstrauertag in Weikersheim sprach Bürgermeister Klaus Kornberger über Trauer und die Wertschätzung der Demokratie.

Weikersheim. Anlässlich des Volkstrauertages 2018 war am späten Sonntagvormittag auf dem Friedhof in Weikersheim eine Gedenkfeier mit Kranzniederlegung.

„Beide Weltkriege haben unermessliches Leid über die Menschen gebracht. Wenn wir uns heute daran erinnern, dann auch, weil wir aus unserer Vergangenheit lernen wollen“, betonte Bürgermeister Klaus Kornberger zu Beginn seiner Ansprache, nachdem zum Auftakt der Gedenkstunde am Ehrenmal die Stadtkapelle Weikersheim den „Trauermarsch“ sowie die Chorgemeinschaft Sängerbund Harmonie Weikersheim und Sängerkranz Nassau Friedrich Silchers „Sanctus“ dargeboten hatten.

Grundlage des Bewusstseins

„Geschichte liefert uns keine eindeutige Anleitung, wie wir es besser machen können, aber sie ist die Grundlage unseres historischen Bewusstseins“, meinte das Stadtoberhaupt im Beisein unter anderem von Gertrud Meuthen, Vorsitzende des VdK-Ortsverbands Weikersheim, Renate Meixner, Dekanin des Evangelischen Kirchenbezirks Weikersheim, Oberstleutnant Martin Heuwinkel vom Transporthubschrauberregiment in Niederstetten, Bürgermeister-Stellvertreter Norbert Beck, und Queckbronns Ortsvorsteher Paul Stürzenhofäcker. „Wir können mit dem Wissen, was geschehen ist, den Ursachen auf den Grund gehen und verstehen, warum es zu all dem Leid kam. Nur so werden wir begreifen, welche Auswirkungen das Geschehene auf unsere Gegenwart hat“, hob Kornberger hervor. „Unsere Vergangenheit mit all ihren Schatten begegnet uns bis heute, insbesondere in Form von Trauer.“

Trauer sei ein wesentlicher Bestandteil des Erinnerns und in erster Linie eine äußerst persönliche Angelegenheit sowie ein langer und schmerzlicher Vorgang, den jeder Betroffene auf andere Weise erlebe. Letztlich könne dabei nur der Blick nach vorne in die Zukunft wieder Perspektiven bieten.

Ideologische Verblendung

Mit dem Volkstrauertag werde insbesondere der unzähligen Gefallenen zweier Weltkriege, der zivilen Kriegsopfer, der wegen ideologischer Verblendung millionenfach Ermordeten sowie der Opfer von Vertreibung, Hass und Terror gedacht. „In unser Gedenken schließen wir auch die Soldaten der Bundeswehr ein, die bei Einsätzen für den Frieden gefallen sind. Wir fühlen mit ihren Familien, mit ihren Kameraden sowie mit ihren Freunden“, hob Kornberger hervor.

Ermutigende Entwicklungen

Im Verlauf des vergangenen Jahrhunderts habe es ermutigende Entwicklungen gegeben, meinte Kornberger, der die Gründung der Vereinten Nationen und den Prozess der Europäischen Integration als wichtige Schritte in eine friedliche Zukunft bezeichnete. Das wiedervereinigte Deutschland sei eine verlässliche Größe im Zentrum Europas und international als zuverlässiger Partner geachtet.

„Wir müssen uns immer wieder aufs Neue bewusst machen, welch hohes Gut unsere Demokratie für uns darstellt. Deshalb müssen wir unsere freiheitliche Gesellschaft gegen Angriffe verteidigen und – wo immer es nötig ist – für Toleranz und gegenseitige Achtung einstehen.“ Die damalige Opferbereitschaft der Soldaten sei für die meisten Menschen heute weit entfernt. „Aber auch wir sind darauf angewiesen, dass Mitbürger bereit sind, unser Land und unsere Werte im Ernstfall zu verteidigen. Unsere Soldaten, die in der Bundeswehr ihren Dienst tun, haben diese Aufgabe für uns alle übernommen. Darum ist heute auch ein Tag des Dankes“, betonte Kornberger.

Nach Gotthilf Fischers von der Chorgemeinschaft gesungenem Lied „Frieden“ verweilten als Symbol der Dankbarkeit und des Erinnerns Kornberger, Meuthen, Beck und Stürzenhofäcker flankiert von drei Soldaten der Ehrenformation des Heeresfliegerregiments vor dem Ehrenmal, an dem Kränze niederlegt worden waren.

Während dieser Gedenkminute erklang die bekannte Melodie „Ich hatte einen Kameraden“, gespielt von der Stadtkapelle, die zum Abschluss der sehr würdigen Gedenkfeier die deutsche Nationalhymne folgen ließ.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 20.11.2018