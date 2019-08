Musica Sacra zum Festtag

Laudenbach.Stargeigerin Franziska König macht am Mittwoch, 14. August, um 20 Uhr Station in der Laudenbacher Bergkirche zu einem Musica-Sacra-Konzert am Vorabend von Mariä Aufnahme in den Himmel.

In vielen Konzerten im In- und Ausland sowie zahlreichen CD-Aufnahmen, hat sich Franziska König, die in Taiwan und Japan aufwuchs, als Geigerin von höchster Meisterschaft erwiesen. Franziska König zählt auf ihrem Instrument zu den Spitzenvirtuosinnen dieser Zeit.

Auf dem Programm der geistlichen Abendmusik in der Laudenbacher Bergkirche stehen unter anderem Werke für Violine solo von Johann Sebastian Bach (1685 bis 1750) und weiterer Komponisten. Einlass in die Bergkirche ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Über großzügige Spenden für den Erhalt der Bergkirche freut sich die Laudenbacher Kirchengemeinde, die für den Unterhalt der Bergkirche und dringende Sanierungsarbeiten allein Sorge tragen muss, ohne dass hierzu auf Steuermittel zurückgegriffen werden kann. Weitere Infos: E-Mail pfarramt.laudenbach@drs.de.

