Musik-Abiturienten begeistern ihr Publikum

Weikersheim/Bad Mergentheim.Dass die Gymnasiasten musikalisch ganz schön etwas auf dem Kasten haben, bewiesen sie bei einem Konzert in der Pfarrkirche St. Georg.

Eine Premiere fand am Montag, 25. Februar, in der Stadtpfarrkirche St. Georg in Weikersheim statt. Die Schüler der Neigungskurse Musik des Gymnasiums Weikersheim und des Deutschorden-Gymnasiums, gestalteten unter der Leitung von Edith Wolff und Axel Bähr ein abwechslungsreiches Konzert mit Kompositionen vom Barock bis hin zur Moderne. Für die Schüler der Klassenstufe 12 war dies sozusagen die Generalprobe vor der fachpraktischen Abiturprüfung im März.

Durch das Konzert führten charmant und mit interessanten Details zu den Werken die Schüler des Neigungsfaches 11 aus Weikersheim. Die ersten Beiträge wurden dann von Hannah Deppisch mit Gesang gestaltet, begleitet von Hermann-Josef Beyer am Klavier. Sie trug die Arie Nr. 31 „Sei stille dem Herrn“ aus dem Oratorium „Elias“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy und die Ariette „Pur dicesti, o bocca bella“ von Antonio Lotti sehr gefühlvoll vor. Bei Wolgang Amadeus Mozarts „Rezitativ und Arie Nr.27“ aus der Oper „Die Hochzeit des Figaro“ kam feinfühlig begleitet durch das Klavier ihre Stimme melodisch zur Geltung.

Es folgte Saskia Zuber an der Orgel mit einer melodiösen barocken ‚Chaconne in G’ von Johann Caspar Ferdinand Fischer. Von Louis Vierne spielte sie danach sehr nachdenklich und melancholisch die „Elévation in G“ aus der Romantik. Bei dem modernen Orgelwerk ‚Troisième Personne: „Le Saint Esprit“ aus den „Trois Méditationes sur la Sainte Trinité“ von Jean Langlais ließ Saskia Zuber die Orgel eindrucksvoll mit Temperament in den verschiedensten Klangfarben ertönen.

Ein Kontrast dazu bildete das Werk „Syrinx“ von Claude Debussy, mit welchem Helena Adam an der Querflöte die Zuhörer mit lieblichen und zarten Klängen in die mystische Natur der griechischen Halbinsel entführte. Nina Linder folgte beschwingt am Klavier mit Frédéric Chopins „Grande valse brillante op. 18 in Es-Dur“ und spielte den neckischen Walser mit wahrhaftig brillantem Klang und großem Können vor. Anschließend trugen Ruben Eras und Fridolin Steinriede den sehr anspruchsvollen „Devil’s Waltz“ für Bassposaune von Steven Verhelst beeindruckend rhythmisch und perfekt aufeinander abgestimmt vor.

Johanna Elsner verzauberte bei Giuseppe Giordanis „Caro mio ben“ mit ihrer glockenheller Stimme die Konzertbesucher, und auch die zu Herzen gehende Ballade „Gott, deine Kinder“ von Alan Menken aus dem Musical „Der Glöckner von Notre Dame“ sang sie mit viel Gefühl, sensibel begleitet von Hermann-Josef Beyer am Klavier.

Beim letzten Solostück des Abends begab sich das Publikum mit Laura Nöth an der Querflöte und „Sailing“ von Daniel Schnyder auf hohe See, wobei sie die Stimmung des modernen Werkes so gekonnt zum Klingen brachte, dass man praktisch den Wind und die Wellen in der Kirche hören konnte.

Zum Abschluss trugen alle Schüler mit ihren Musiklehrern Edith Wolff und Axel Bähr a capella den Kanon „Per crucem“ von Jacques Berthier vor. Indem sie während des Stückes alle durch die Kirche wandernd sangen, brachten sie den gesamten Raum harmonisch zum Klingen und bereiteten somit den Zuhören einen wunderschönen Abschluss des insgesamt sehr gelungenen Konzertes.

