Musik-Bilderreise voll bewegter Klänge

Weikersheim.Im historischen Ambiente des Gärtnerhauses im Schlosspark fand das vorletzte Konzert der Musikschule Hohenlohe im 40. Jubiläumsjahr statt.

Musik kann Geschichten erzählen, Gefühle wecken, Traurige aufheitern, verzaubern und Energie schenken, so führte Steffi Leimeister mit Worten der Schriftstellerin Cornelia Funk in das Programm ein.

Die Zuhörer in diese Welt mitzunehmen, gelang den Schülerinnen und Schülern der Musikschule vom jungen Anfänger bis hin zu Erwachsenen an diesem Abend auf das Beste. Sie gestalteten eine musikalische Bilderreise voll bewegter Klänge – hörenswert und ohne Längen.

Den schwungvollen Einstieg übernahm das perfekt und klangvoll zusammenspielende Blechbläserensemble unter Leitung von Johannes Alberg mit bekannten Gospels.

Klanglicher Kontrast folgte durch sanftes Blockflötenspiel. Selbst die leisen Töne sind bestens zu hören in dem schönen Konzertraum des Gärtnerhauses mit seiner guten Akustik.

So waren auch das harmonische Zusammenspiel der Blockflötistinnen Lea Tinzmann und Lilli Beier ein Genuss. Wohlklingend und gut artikuliert, ließen sie Duette aus der Barockzeit und schwungvollen Can- Can von Offenbach hören. Fast eine Einladung zum Mitsingen die Interpretation von Paso Doble und Walzer des Komponisten Matyas György Seiber, gespielt von der Altblockflötenspielerin Lilli Beier.

Als Solisten hörte man auch den jungen Trompeter Raphael Ruess mit dem modernen Stück Metropolis, technisch versiert und musikalisch spannend gespielt. Auf seiner Violine interpretierte Keno Wessels klangschön ein Presto des Komponisten J. Ober. Mit fünf Stücken von Josef Boenisch fesselte die Zuhörer ein Klarinettentrio, welches Takt- und Rhythmuswechsel bestens meisterte.

Ensemblearbeit, so der kommissarischer Schulleiter Andreas Straßer, ist in der Musikschule Hohenlohe ein wichtiger Bereich. Das gemeinsame Musizieren in der Gruppe mache Spaß und fördere die Persönlichkeitsentwicklung.

Eine dieser Musiziergruppen ist das Violinenensemble unter Leitung von Vladimir Turkin. Im Konzert konnte man den sanften Streicherklang der Gruppe in mehrstimmigen Liedsätzen genießen.

Die Gelegenheit, einmal auf einem guten Konzertflügel, einem Bösendorfer, spielen zu können, hatten die Pianisten der Musikschule. Und so wurden die Klavierbeiträge des Abends zu einem der Schwerpunkte des Konzerts. Den Auftakt machte Johannes Busch mit einem exakt artikulierten feierlichen Fanfarenmenuett aus der Barockzeit, bestens zum Ambiente des Schlosses passend. Simonette Schmalz musizierte schwungvoll einen Walzer von Tschaikowsky.

Den Hochzeitstag auf Troldhaugen von Grieg stellte Lukas Herold mit bestens gehaltenem Spannungsbogen vor. Von Nina Linder hörte man, gefühlvoll und perfekt gespielt, eine Elegie von Rachmaninoff. Im Duo begeisterten Simonette Schmalz und Nina Linder mit einer temperamentvollen russischen Fantasie.

Zur Bereicherung des bunten Konzertprogramms trugen auch die Sängerinnen und Sänger der Musikschule mit Gesangsstücke aus verschiedenen Zeitepochen bei.

Aus der Mozartoper „Don Giovanni“ sang Janina Beyer klangschön und engagiert die Arie der Zerlina. Feierlich auch die Barockarie von Scarlatti, mit weichem Timbre gesungen von Dorothee Lorey. Vollen Sound und viel Rhythmusgefühl entfaltete der A cappella-Chor unter Leitung von Hanna Markowski mit dem Titel „Royals“ der Sängerin Lorde. Abschluss des Konzerts war das Stück „Uptown Funk“ von Bruno Mars mit dem Gesangsensemble.

Die begeisterten Sänger der Musikschule Hohenlohe brachten die rhythmischen Effekte des Stücks in engagiertem Zusammenwirken perfekt auf den Punkt und entfalteten darüber hinaus viel musikalische Energie und Begeisterung, die dem bunten Konzertprogramm des Abends einen mitreißenden Abschluss bescherte. mhrb

