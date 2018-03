Musik bringt junge Menschen zusammen

Anzeige

Dieser freundschaftliche, offene Umgang prägte den gesamten Wettbewerb, und ist, wie auch Generalsekretär Ulrich Wüster bei der Überreichung der Urkunden sagte, typisch für die Initiativen und Projekte des musikalischen Jugendverbands. Die JMD gibt jungen Menschen eine Bühne.

Und dies in einem weit reichenden Sinn: Als 2009 die damalige Freiwillige im Sozialen Jahr Kultur die Idee zu einem Kleinkunstwettbewerb hatte, unterstützen die JMD-Verantwortlichen ihre Initiative, und aus der Idee wurde Wirklichkeit.

Seitdem wird „Leben eben“ von der jeweiligen Freiwilligen weitgehend in Eigenregie auf die Beine gestellt und moderiert. In diesem Jahr von der 19-jährigen Carla Reiß.

Im Mittelpunkt des Abends standen aber die jungen Künstlerinnen und Künstler: Den Anfang machten Jana Mühleck, Noemi Guarini und Anna Veeh aus Weikersheim mit einer Bauchtanzdarbietung – eine Premiere dieser orientalischen Tanzkunst bei „Leben eben“. Die drei Mädchen, die bereits seit acht Jahren zusammen tanzen, faszinierten nicht nur durch ihre Körperbeherrschung. Auch die selbst entwickelte Choreographie, Musik und Kostüme waren perfekt aufeinander abgestimmt.

Larissa Kastner aus Oberbalbach hat erst seit einem Jahr die Ukulele für sich entdeckt. Sie sei selbst immer noch überrascht, welche Töne in diesem scheinbar kleinen Instrument steckten. Tatsächlich kaum zu glauben, so temperamentvoll und virtuos das von ihr präsentierte Medley aus Flamenco und Gypsy-Musik. Auch mit ihrer Interpretation der Komposition „Jupiter“ zündete die 21-jährige ein rhythmisches und klangliches Feuerwerk. Das Publikum staunte und und belohnte sie mit Platz 2.

Mit viel Gefühl gesungen

Ebenfalls aus Oberbalbach stammt Julius Leber. Als musikalisches Multitalent spielt der 16-Jährige fünf Instrumente und ist Mitglied in verschiedenen Musikgruppen. Im Wettbewerb präsentierte er sich mit drei Songs, zu denen er sich selbst auf der Gitarre und am Klavier begleitete. Besonders beim Latin-Jazz-Song „Smooth“ von Carlos Santana ließ er seine tiefe Soul-Stimme hören. Dafür gab’s den dritten Preis.

Bereits zum wiederholten Mal mit dabei war die Band „The Capitol“ um den Sänger Raphael Stauch aus Assamstadt. Die vier Musiker spielen seit 2011 in wechselnden Besetzungen überwiegend Pop-Cover und Alternativrock. Für ihren Auftritt in der „Statthalle“ hatte die Band Songs der eher leisen Töne ausgewählt, blieb aber auch in ihrer Performance etwas zu zurückhaltend.

Erneut Jana Mühleck, begleitet von Felix Rieger am Klavier, brachte „Empire State of Mind“ von Alicia Keys und den taurig-melancholischen Song „Fix you“ von Coldplay zu Gehör. Mit viel Gefühl gesungen, ein weiterer mutiger Beitrag dieses Abends. Mutig, weil alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich für ihren Auftritt ein Herz gefasst hatten, etwas von sich persönlich zeigten und ihr Lebensgefühl ausdrückten. Dies ist es, was die besondere Stimmung und den Erfolg von „Leben eben“ ausmacht. Viele fühlen sich mit und über diesen sympathischen Wettbewerb verbunden.

Auch ehemalige junge Kolleginnen und Kollegen von Carla Reiß waren gekommen: acht derzeitige und ehemalige Freiwillige im Sozialen Jahr Kultur und Bundesfreiwilligen-Dienstler der JMD waren Teil des begeisterten Publikums – und sicherlich auch einige zukünftige.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 08.03.2018