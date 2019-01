Musik-Interessierte können mitsingen

Weikersheim.Mitsingen in der Kantorei Weikersheim: Interessierte können gemeinsam mit der Kantorei Auszüge aus der Johannes-Passion von Johann Sebastian Bach einstudieren.

„Passio secundum Johannem“ ist Bachs frühste Passionsmusik. Textgrundlage ist die Passionsgeschichte nach dem Evangelisten Johannes. Gemeinsam mit Schülern des Weikersheimer Gymnasiums und einem Orchester wird das Werk am Samstag, 13. April um 19 Uhr in der evangelischen Stadtkirche dargeboten. Die Chorproben beginnen am 8. Januar (immer dienstags) um 20 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Weikersheim.

Nähere Informationen erhalten Interessierte bei Bezirkskantorin Anne-Maria Lehmann über die Mailadresse anne-maria-lehmann@gmx.de. pm

