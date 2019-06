Musik und Kabarett

Schäftersheim.Der Gesangverein Liederkranz Schäftersheim feiert vom 5. bis 7. Juli sein Hoffest. Auf dem Programm stehen „Rock-Classics“ mit der Band „Tricia & The Rock Bastards“und Hohenloher Kabarett.

Das Hoffest bei der Klosterscheuer beginnt am Freitag, 5. Juli um 20.30 Uhr mit „Tricia & The Rock Bastards“. Die vier erfahrenen Musiker vereinen Musik aus den 70er Jahren mit der Rockmusik von heute. Energiegeladene und temporeiche Klassiker von AC/DC bis ZZTop werden ebenso gespielt wie gefühlvolle Balladen. Am Samstag, 6. Juli, gibt es bei „Comedy uff´m Dorf“ Kabarett und Lieder im Hohenloher Dialekt. „Ernst & Ernst“ garantieren hintersinnigen und manchmal gnadenlosen Humor. Daneben wird die Nassauer Gesangsgruppe „Salzabroad“ mit ihren überwiegend selbst getexteten Lieder, ebenfalls im Dialekt, für gute Stimmung sorgen.

Der vorwiegend kulinarisch geprägte Sonntag beginnt mit einem Weißwurstfrühschoppen und wird umrahmt von Liedvorträgen des Gesangvereins. ST

