Musikalische Weinprobe mit einem Kenner

Laudenbach.Traditionsgemäß veranstaltet der Männergesangverein Laudenbach am letzten Oktoberwochenende seinen Herbstliederabend. Im Zweijahresrhythmus bieten die Sänger vom MGV ihrem Publikum musikalische und meist auch kulinarische Leckerbissen. So wird den Besuchern der vergangenen Veranstaltung die „musikalische Bierprobe“ noch bestens in Erinnerung sein.

Passend zum Vollherbst mit Mengen- und Öchslerekorden, bieten die Männer heuer eine „musikalische Weinprobe“ an. Als Probensprecher konnte man den ehemaligen Geschäftsführer der Winzergenossenschaft Heilbronn-Erlenbach-Weinsberg August Muhler gewinnen. Der gebürtige Laudenbacher ist immer noch tief mit seiner Heimat verbunden, was er durch regelmäßige Besuche der verschiedenen Festlichkeiten, vor allem dem über die Grenzen des Ortes hinaus bekannten Herbst- und Weinfest, unter Beweis stellt. Als Kenner der Weine wird er die ausgewählten Proben den Weinliebhabern fachkundig erläutern und die eine oder andere Anekdote dazu auf Lager haben. Die vorgestellten Weine stammen alle aus dem Repertoire der WG Markelsheim, zu der sich auch die Laudenbacher Winzer zählen.

Musikalisch wird die Reise zu Land und zu Wasser über die Beschwingtheit der Musik bis hin zum nie erwachsen sein wollen gehen. Als Gastchöre bringen der Männergesangverein und der junge Chor „Viva La Vida“ der Chorgemeinschaft Herrenzimmern/Pfitzingen, die Chorgemeinschaft Archshofen/Creglingen/Niederrimbach und der Projektchor der Pfarrgemeinschaft Tauber-Gau weitere musikalische Überraschungen mit. Der Eintritt ist frei. Für die Verkostung der Weinprobe wird eine Aufwandsentschädigung erhoben. Es werden auch Vesperteller und weitere Getränke angeboten

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 19.10.2018