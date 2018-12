Weikersheim.Über die Struktur, Zukunftsausrichtung und die Beteiligung der Kommunen an der Musikschule Hohenlohe sprach Schulleiter Andreas Strasser vor dem Gemeinderat. Man sei eine breit aufgestaffelte „Musikschule für alle, ohne die Spitzenförderung zu vergessen“, umriss Strasser.

Der Schulleiter gliederte die Angebote des kommunalen Zweckverbands auf, zu denen neben dem Instrumental- und Gesangsunterricht und der Kooperation mit den Grundschulen auch die musikalische Früherziehung gehöre. Diese werde in Weikersheim aktuell nur in Elpersheim und Laudenbach und aufgrund fehlender Schüler nicht in der Kernstadt selbst angeboten. Außerdem gebe es in Laudenbach einen Sprachförderkurs auf musikalischer Ebene. Durch den Wegfall verschiedener Großgruppen hätten sich die Schülerzahlen in Weikersheim (aktuell 133) auch aufgrund der geburtsschwachen Jahre „auf den ersten Blick nicht ganz so toll“ entwickelt, räumte Strasser ein, versprach jedoch, ab dem nächsten Jahr gezielt entgegen zu wirken. Hier verspricht sich Strasser viel von dem Konzept „wim – wir musizieren“, das die Kooperation der Musikschule mit Grundschulen und Vereinen gezielt fördere.

Insgesamt seien im Jahr 2017 im Verbandsgebiet 57 Veranstaltungen absolviert worden, 19 davon hätten in Weikersheim stattgefunden. Diese Zahl werde im Jahr 2018 wahrscheinlich noch übertroffen.

Ein Wunsch hatte Strasser noch zum Schluss: Eigene Räumlichkeiten, um künftig noch effizienter arbeiten zu können. sem

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 15.12.2018