Mutter mit Kind verletzt

Weikersheim.Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten kam es am Montag, gegen 7.20 Uhr, in der Bismarckstraße. Ein 36-jähriger Audi-Fahrer befuhr die Johannes-Keppler-Allee und wollte den dortigen Kreisverkehr in die Bismarckstraße verlassen. Zur gleichen Zeit querte eine 34-Jährige mit ihrem zweijährigen Sohn im Kinderwagen den in unmittelbarer Nähe zum Kreisverkehr befindlichen Fußgängerüberweg. Möglicherweise übersah der Audi-Fahrer die beiden, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Die junge Mutter stürzte daraufhin zu Boden, auch der Kinderwagen fiel um. Mutter und Kind wurden daraufhin in ein Krankenhaus gebracht. Über das Ausmaß der Verletzungen liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 28.11.2018