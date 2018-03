Nach außen gekrempelt

Anzeige

Weikersheim.Wie in all seinen Solo-Programmen geht es dem eigenwilligen Schauspieler, Songschreiber und Musiker im neuen Programm „Des Bin I“ einmal mehr ums Private. Vor allem um das, worüber eigentlich keiner gerne spricht. Beharrlich krempelt Michael Fitz das Innenleben nach außen, lässt sich nicht verbiegen und wechselt zwischen bayerischen und hochdeutschen Texten. Er bleibt sich einfach treu und erfindet sich dabei laufend neu. Das tut er mit großem Vergnügen und Lebensfreude. Da kann man sich getrost berührt, getroffen, belustigt oder auch wiedererkannt fühlen. Wie das Leben nun einmal so spielt.

Das Konzert findet am Freitag, 23. März, im Jeunesses Keller im Schloss, um 19.30 Uhr statt. Karten gibt es über www.weikersheim.de und bei der Tourist-Information. stv