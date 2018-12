Nach dem Bauboom – vor dem Bauboom

Was für ein Jahr für Weikersheim: Ein Baugebiet ist „ausverkauft“, ein neues schon auf den Weg gebracht. Und die Tauberphilharmonie landet auf dem Punkt.

Weikersheim. Von einem „bewegten und erfolgreichen Jahr“ war die Rede in der letzten Ratssitzung des Jahres. Ein wahrer Bauboom hatte schon das Vorjahr geprägt: die Bauplätze im früheren Wiesengebiet „Mohlach“ gingen weg wie warme Semmeln – und jetzt soll gleich ein neues Areal erschlossen werden. Privat wird gebaut und öffentlich auch, Weikersheim wächst und ist am breiten Netz. Bürgermeister Klaus Kornberger hatte es vorausgesagt: ein gewisser Projektstau werde sich – in geordnete Bahnen gelenkt von Verwaltung und Gemeinderat – auflösen und die Stadt prosperieren. Die Vielzahl an Projekten beschäftigte den Rat in jeder Sitzung – da geschahen die Vergaben für die Tauberphilharmonie gefühlt fast nebenher. Trotz einiger deutlicher Verteuerungen einzelner Gewerke kann man von einer Punktlandung sprechen – sicher ungewöhnlich bei einem Millionen-Projekt und laufenden Preissteigerungen auf dem Bausektor. Der Eigenanteil der Stadt sinkt sogar.

„Schatzinsel“-Erweiterung, Sanierungsarbeiten an Schulen, Investitionen in die Infrastuktur: Was 2018 in Weikersheim angeschoben wurde, wird lange nachwirken. Das Glück gehört den Tüchtigen, denn es wurde nicht nur Geld ausgegeben (besser: in Nach- und Werthaltiges umgewandelt). Die Verschuldung konnte verringert werden, die Rücklagen aufgestockt – auf über vier Millionen Euro. Im Gemeinderat ist man sich einig: Weikersheim ist attraktiver denn je, das „Klima“ stimmt für eine weitere Entwicklung. Was steht noch an? Die Renovierung des Hallenbads ist schon lange auf der Agenda, in Elpersheim soll die Taubertalhalle rundsaniert werden, die Bauernhalle in Schäftersheim muss ertüchtigt werden. Und: die Tauberphilharmonie soll im Sommer 2019 in Betrieb gehen. Intendant Johannes Mnich hat nach langen Vorplanungen erst unlängst ein buntes Programm sämtlicher Sparten vorgestellt. Hinter sich weiß er nicht nur die politischen Spitzen, sondern auch einen Freundeskreis des Veranstaltungshauses. Lobby- und Überzeugungsarbeit gehört bei einem Kulturhaus einfach dazu.

Ins Leben gerufenen wurde 2018 auch ein „Familienzentrum“ – ein etwas unspezifischer Begriff für etwas, das in Igersheim „Bürgernetzwerk“ heißt. Dazu soll es eine Schaltstelle in den Räumen der Kreislandfrauen geben und – stundenweise – eine hauptamtliche Koordinatorin.

Fast vier Jahre ist der „neue“ Gemeinderat jetzt im Amt. 2019 wird neu gewählt, doch die Räte – darunter auch Mahner und Kritiker einzelner Projekte – können stolz sein, denn das Gremium hat das gerade laufende „Vorwärts“ nicht nur getragen, sondern vielfach auch initiiert.

Der Bürgermeister ist sich dieser „hitzigen“ Phase der kommunalen Entwicklung bewusst, von „Vollgas“ im Rathaus sprach er unlängst. Im kommenden Sommer darf deshalb gefeiert werden. Die Philharmonie ist da nämlich über der Ziellinie namens „Einweihung“.

Dann wird übrigens bereits die 74 Bauplätze umfassende Erschließung des neuen Baugebiets am Planetenweg angelaufen sein.

