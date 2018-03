Nach dem Segen Dinner mit Kerzen

Nassau/Schäfterheim.Ein Gottesdienst für Liebende findet am Mittwoch, 14. Februar, dem Valentinstag, um 18.30 Uhr in der evangelischen St.-Bartholomäus-Kirche in Nassau statt. Anschließend ist Gelegenheit zu einem „Dinner by Candlelight“. Auch in diesem Jahr sind Veranstalter dieser außergewöhnlichen Feier, alle evangelischen Kirchengemeinden aus dem Stadtgebiet Weikersheim und dazu Markelsheim. Der Gottesdienst

...

Sie sehen 34% der insgesamt 1187 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 02.02.2018