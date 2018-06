Nach fünf Jahren ein Wiedersehen gefeiert

Anzeige

Laudenbach.Der Jahrgang 1938 traf sich am Sonntag zur 80er Feier in Laudenbach. Zu Beginn traf man sich zum gemeinsamen Gottesdienst mit Pfarrer Burkhard Keck. Danach folgte ein Gräberbesuch, bei dem der verstorbenen Jahrgangskameraden gedacht wurde. Im Anschluss trafen sich die Teilnehmer der 80er Feier im Julius-Echter-Tank zu einem Sektempfang. Beim gemeinsamen Mittagsmahl wurden lebhaft Erinnerungen an gemeinsame Erlebnisse ausgetauscht. Bei Kaffee und Kuchen klang die Feier aus. Bild: Paul Gölz