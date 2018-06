Nach Hall zum Freilichttheater

Anzeige

Igersheim.Die Volkshochschule Igersheim fährt am Freitag, 13. Juli, nach Schwäbisch Hall zur Freilichtaufführung „Saturday Night Fever“, live gespielt auf der großen Treppe vor St. Michael am Marktplatz. Das Musical Saturday Night Fever von Robert Stigwood & Bill Oakes, in der neuen Version von Ryan McBryde mit Musik von The Bee Gees, erzählt die Geschichte des jungen Tony Manero, der Samstagabend in seiner Stammdiskothek zum König der Tanzfläche wird. Treffpunkt zur Abfahrt ist an der Bushaltestelle Ortsmitte in Igersheim 16.45 Uhr, Zustieg in Bad Mergentheim möglich (sollte bei der Anmeldung angegeben werden). Nach der Ankunft bleibt noch Zeit zum Abendessen; Einlass zur Aufführung ab 20 Uhr; Rückfahrt zirka 23 Uhr.

Anmeldung und Information bei der Volkshochschule Igersheim unter Telefon 07931/492121 oder der Volkshochschule Bad Mergentheim unter Telefon 07931/574300. vhs