Närrisches Programm der Spitzenklasse

Beim Faschingsabend des TSV Laudenbach wurde den Narren in der ausverkauften Zehntscheune ein abwechslungsreiches Programm mit Charme, Humor und sportlichem Können geboten.

Laudenbach. Mit mehr als 150 aktiven Teilnehmern wurde der Abend von Conférencier Matthias Metzger in allerbester Faschingslaune und mit viel hintersinnigem Witz moderiert. Mitreißende Showtänze, knackige Büttenreden und gelungene Gesangsbeiträge waren die Höhenpunkte der närrischen Faschingsauftritte.

Mit dem Einzugsmarsch der TSV-Garde und dem TSV-Chef Harald Götz wurde das Programm eröffnet. Wie immer war das Publikum von der ersten Minute an voll da und trug mit viel Beifall und ausgelassener Stimmung zum Abend bestens seinen Anteil bei.

Das Programm startete traditionell mit dem Tanz der rot-weißen TSV-Garde unter der Leitung von Greta Wirth. Die Rope Skipping- Gruppe gibt es in Laudenbach seit mehr als 25 Jahren und sie sind immer beim Fasching dabei. Mit dem Thema „Piraten“ zeigten sie ihr sportliches Können mit und ohne Sprungseil.

Kinder verzauberten

Die Vorführung der Kinder wurde von Helen Reuter, Greta Wirth und Leoni Wirth einstudiert. Mit dem Song von Ricky Martin „Maria“ verzauberte die TSV-Turnerjugend das Publikum musikalisch und tänzerisch mit karibischem Flair. Veronika Leifeling und Leoni Wirth waren die Trainer.

Die Jüngsten der TSV-Familie zeigten unter der Regie von Veronika Leifeling, Hanna-Sophie Metzger und Julius Fermüller mit dem Song von Nena „99 Luftballons“ ihr Talent und was in ihnen steckt.

„Dick und Doof“ war das Motto der TSV-Damen. Zum Song „Despacito“ zeigten sie einen mitreißenden Auftritt unter der Regie von Waltraud Schweizer. „Vorhang auf!“, hieß es dann für Raimund Zenkert und Großnichte Klara mit dem neu interpretierten Song von Cindy & Bert „Immer wieder Fasching kommt die Erinnerung“.

Als „Dreggsagg“ stieg Zenkert dann in die Bütt. Der TSV ist sein ein und alles. Und so berichtete er unter anderem von seinem Montagssport, der anstrengend ist, aber gesund macht, erzählt vom Laudenbacher Fußball-Expertenhügel, Trainer Heiko und Raffi, Frank Ribery dem Protzkopf und den geldgierigen Profifußballern, der Geißbockelf oder der 800-Jahr-Feier von Honsbronn. Für das Lied von Michl Müller, „Die Fleischereifachverkäuferin“, erhielten Zenkert und Klara den verdienten Publikumsapplaus.

Als „Aerobic-Clowns“ präsentierten die Aerobic-Damen mit Silvia Gründel ihren gelungenen Programmpart einmal ohne das Stepbrett. Für allerbeste Stimmung sorgten dann die Showtanzgruppen „Schnockettis“ und „Dancing Moskitos“ aus Königshofen. Unter dem Motto „Hilfe, wir brauchen eine Nanny“ und „Der Pakt mit dem Teufel“ verzauberten sie optisch und tänzerisch das begeisterte Publikum auf allerhöchstem Showtanzniveau.

Die verdiente Zugabe war der Lohn für ihre sensationelle Leistung. Der Dank von Metzger galt auch ihren Trainerinnen Laura Stang, Nina Brenner und Julia Ihrig. Knackige Büttenreden sind das Metier von Klaus Mangold aus Honsbronn. Seine Themen waren die Planungen für die 800-Jahr-Feier in Honsbronn im Juni, wo viele tolle Aktionen geplant sind, dem leeren und kalten Akku bei der Predigt in der Kirche und Ortsvorsteher Rüttler bekam natürlich auch sein Fett weg. Klaus Mangold bot wieder alles, was man von einem Büttenas erwartet. Er ließ kein Fettnäpfchen aus und freute sich auf das Fest auf dem Berg. In der Rolle der „Backstreet Girls“ gaben die TSV-Mädels tänzerisch bei einem Hitmedley der Backstreet Boys ihr Bestes. Die TSV-Fussballer zeigten mit dem Hitmix „Dance Surprise“ ihre Stärken und wie man Frauen imponieren kann.

Sportlich fit präsentierte sich die TSV-Männergruppe mit dem künstlerischen Leiter Paul Mayser. Mit dem Thema „Cowboys“ zeigten sie auf die Musik von „Cotton Eye Joe“ und „Let Me Entertain You“ ihre tänzerischen Fähigkeiten mit tollen Sprung- und Hebefiguren. Einmal mehr war die Stimmungsrakete des Publikums der Dank für diesen begeisterten Auftritt.

Nach mehr als fünf Stunden endete das Programm mit dem großen Finale auf der Bühne.

Conférencier Matthias Metzger lobte die Mitwirkenden für die Vielfalt der hervorragenden, kurzweiligen Beiträge. Organisiert wurde der Abend von Josef und Christina Vorholzer, Matthias Metzger sowie den fleißigen Helfern in Küche, Bar und Saal. Mit einer großen Polonaise durch die Narrenhalle verabschiedeten sich die Aktiven. Für die gelungene musikalische Umrahmung sorgte die Band Dolce Vita mit Tanz- und Schunkelrunden. Jeder hatte die Chance, bis in die frühen Morgenstunden das Tanzbein zu schwingen. pml

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.02.2019