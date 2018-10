Schäftersheim.Die Eisenbahnfreunde Weikersheim präsentieren ihre im Aufbau befindliche neue Modellbahnanlage am Sonntag, 4. November und Sonntag, 11. November jeweils von 10 bis 17 Uhr in Schäftersheim, Klosterhof 6, direkt über der Straßendurchführung. Der Bau ist soweit fortgeschritten, dass ein Fahrbetrieb mit vielen Zügen stattfindet. Ferner ist das Car-System teilweise in Betrieb. Bild: EBF

