Neue Erkenntnisse über das Haus Hohenlohe

So hatte man das Haus Hohenlohe stets vor Augen und nicht wenige der Teilnehmer zeigten sich fasziniert von der Anlage, die sich bis zur Gegenwart im originalen barocken Zustand erhalten hat. Spezielle Schlossführungen machten Nachfragen vor Ort möglich.

„Weikersheim ist unzweifelhaft etwas Besonderes“, hatte Michael Hörrmann, der Geschäftsführer der „Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg“ einleitend betont und von einem „begehbaren kulturellen Erbe“ gesprochen. Die Aufgabe der Gegenwart sei es, „den Denkmalerhalt zu sichern, indem man Denkmalbegeisterung erzeugt“. Dazu müsse man in den Schlössern, Klöstern und Gärten des Landes „die nötigen Geschichten erzählen, die die Menschen locken“.

Grundlagen dieser Geschichten aber ist in Weikersheim die Geschichte des Hauses Hohenlohe – die wurde in verschiedenen Referaten minuziös nachgezeichnet, nicht selten mit Erkenntnissen, die die Zuhörer zum Aufhorchen brachten.

Stammsitz des Geschlechts

Weikersheim sei die „hohenlohischste aller hohenlohischen Residenzen“ und der Stammsitz des Geschlechts, stellte etwa Professor Dr. Kurt Andermann, Karlsruhe, fest. Doch warum haben die 1153 erwähnten Herren „von Weikersheim“ sich dann schon wenige Jahrzehnte später nur noch „von Hohenlohe“ genannt? Dass der Name von einer weiteren Burg der Familie in „Hohenlach“ in der Nähe von Uffenheim stammt, war bekannt.

Der Referent nannte jetzt aber den plausiblen inneren Grund für die Umbenennung: „Die Silbe ‚Hoh’ stand einer aufstrebenden Adelsfamilie seit dem Mittelalter gut zu Gesicht“, Weikersheim sei dagegen „ein unspektakulärer Siedlungsname“. Später hätten die Hohenloher ihren Namen auch noch mit der „Hohen Lohe“ (der hohen Flamme) gleichgesetzt, ein „Name, der einen Anspruch ausdrückt“. Kein Wunder sei es da, dass man diesen Namen trotz aller späteren Wechsel der Residenzen beibehalten und auch für die gesamte Landschaft benützt habe.

Offene Fragen gibt es weiterhin bei der Geschichte der mittelalterlichen Wasserburg von Weikersheim und ihrem Umbau zum Renaissance-Schloss. Doch selbst dessen Bauphasen blieben zwischen Referenten und fachkundigen Besuchern umstritten. Denkbar scheint, dass Graf Wolfgang II. sich auf den prächtig ausgestatteten Saalbau für die Besucher und den kurzen Küchenbau als Wohnraum beschränkte.

Der gemeinsame Zugang durch den beide Flügel verbindenden Turm mit Wendeltreppe und großem Allianzwappen an der Decke wäre dabei durchaus standesgemäß für die Zeit der Renaissance. Die Fortsetzung mit Langenburger Bau und großem Treppenhaus müsste man dann Graf Siegfried und der Zeit nach dem 30-jährigen Krieg zuschreiben.

Interessant nicht nur für Weikersheimer war auch die Lösung des Rätsels um den bisher unbekannten Begräbnisort von Gräfin Magdalena, der Witwe von Graf Wolfgang II. Wie die Forschungen von Helmut Wörner ergaben, wurde sie nach ihrem Tod in Öhringen zusammen mit ihrer Tochter Praxedis nach Weikersheim überführt – langwierige Verhandlungen über die Kostenaufteilung und die nötigen Begleiter verzögerten dies.

Ihr Zinksarg in der Gruft in der Stadtkirche ist allerdings nicht mehr erhalten, denn bald nach ihrer Bestattung wurde die Gruft in den Kriegswirren geplündert.

Das Augenmerk der Referenten galt auch dem Grafen Carl Ludwig, seiner Dienerschaft und und der von ihm eingebauten barocken Ausstattung des Schlosses. Man erfuhr, dass die Lambris-Malereien im Rittersaal das Reisetagebuch des Grafen darstellen könnten – und sah im Bild, auf welche Weise die Gemälde um 1950 durch Prinz Constantin restauriert wurden.

Für den Kunsthistoriker und Kunstmaler aus dem Hause Hohenlohe, der nach seiner Vertreibung aus dem Osten das Schloss bewohnte, war es selbstverständlich, sie wieder in vollem Glanz erstrahlen zu lassen. Heute wäre das undenkbar, doch, so Dr. Wolfgang Wiese, „man muss das aus der Zeit heraus sehen. Damals hieß restaurieren: Ergänzen, auch neu malen“. Und Prinz Constantin habe sich hohe Verdienste erworben durch die ihm geförderte Öffnung des Schlosses für Besucher im Rahmen eines Museumsbetriebs, der für den Besitzer auch wirtschaftlich tragbar war.

Die Tagung habe „Weikersheim als Gesamtkunstwerk“ präsentiert, stellte Michael Hörrmann abschließend fest. Es verfüge auch über den „einzig überlebenden Garten einer großen fränkischen Gartenkultur“. So „ragt Weikersheim heraus, es war nie Provinz“.

Viele Vermutungen

In den Vorträgen zur Baugeschichte habe sich gezeigt, dass „wir vieles vermuten, aber noch nicht wissen“. So werde man wohl auch den Führungsleitfaden des Schlosses „anpassen und einige Fragezeichen hineinschreiben“ müssen. Die Teilnehmer der Tagung störte das wenig.

In den vier Tagen in der Orangerie hatten sie hochkarätige Vorträge gehört und die seltene Gelegenheit genossen, aktuelle Forschung mit Historikern und Architekten sowie Fachleuten für Kunstgeschichte und Möbelkunde zu diskutieren. Ein Konzert des Würzburger Ensembles „Hortulus Conclusus“ mit Werken des einstigen Weikersheimer Hofkapellmeisters Erasmus Widmann rundete die Tagung ab.

Donnerstag, 28.06.2018