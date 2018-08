Neue Formen des Klang-Dialogs erkunden

Weikersheim.Ein Wiedersehen mit dem Posaunisten Conny Bauer gibt es am Freitag, 14. September, um 20.30 Uhr im Club w71 in Weikersheim. Bauer, , der ab 1979 mehrmals im Club aufgetreten ist, u.a. mit dem Zentralquartett, mit Doppelmoppel, mit Han Bennink und solo zählt zu den großen Erneuerern des Posaunenspiels. Conny Bauer hat sich ständig weiterentwickelt, und ist inzwischen auf die Bassposaune umgestiegen. Auch wenn es nach dem Ende der DDR etwas ruhiger um ihn wurde, bleibt er weiterhin ein fantastischer Posaunist, sowohl im Gruppenspiel als auch in seinen Soloprojekten. Sein Bruder Matthias Bauer am Bass steht längst auf der Wunschliste. Auch er ist mit Soloprogrammen unterwegs, interpretiert zeitgenössische Kompositionen für Kontrabass und realisiert Bühnenmusiken. Jüngster im Bund ist der Schlagzeuger Dag Magnus Narvesen (1983 geboren), der sich früh mit improvisierter und zeitgenössischer Musik beschäftigte, und bereits mit vielen Musikern wie Alexander Schlippenbach, Evan Parker und Marilyn Crispell gespielt hat.

Die drei Musiker kennen sich aus diversen Projekten und haben sich als Trio formiert, um mit ihren unverwechselbaren Klängen neue Formen des Dialogs zu erkunden. ags

© Fränkische Nachrichten, Montag, 27.08.2018