Neue Leiterin der Tourist-Info

Weikersheim.Bürgermeister Klaus Kornberger verabschiedete Theresa Baumann, die aus familiären Gründen ihren Wohnort Richtung Steigerwald wechselt und sich dort neuen beruflichen Herausforderungen widmet.

Theresa Baumann war von April 2015 bis August 2019 Leiterin der Tourist-Information. Klaus Kornberger würdigte, dass sie stets kundenorientiert und immer zuvorkommend wie freundlich zu den Gästen gewesen sei.

Sie habe die Anlaufstelle konzeptionell weiterentwickelt, eine gute Beziehung zu den Gastronomen und Vermietern gepflegt und habe dabei immer Fingerspitzengefühl gezeigt. Zu ihren Kollegen pflegte sie ein gutes kollegiales Verhältnis.

Das alles habe er stets wohlwollend zur Kenntnis genommen. Theresa Baumann sei bei ihrer Anstellung sehr glücklich gewesen, dass sie nach ihrem Studium „Gesundheits- und Touristikmanagement“ die Chance erhielt, die Leitung der Tourist-Information zu übernehmen. Sie werde ihre Zeit in Weikersheim in guter Erinnerung behalten und freue sich, die Tourist-Information mit Christel Nowak in gute Hände zu übergeben.

Christel Nowak hatte sich nach einer internen Ausschreibung für die Stelle beworben und wird ab dem 1. September die Leitung der Tourist-Information übernehmen. Sie war bereits befristet von 2011 bis 2013 unter der damaligen Leitung von Isolde Rath im Verkehrsamt tätig. Seit Mai 2013 betreut sie das Stadtmuseum und wird diese Tätigkeit fortsetzen. pm

