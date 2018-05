Neue Wohnungen nach Abriss

Anzeige

Formal hatte der Rat durch einen Aufstellungsbeschluss den Drosselweg-Teilbereich in punkto Flächennutzungsplan zu ändern und in der Folge einen Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren in die Wege zu leiten. Keine lange Sache; die Entscheidungen fielen einstimmig.

Auch formal: Ein westliches Gebiet am Ortsrand von Queckbronn hat eine „Einbeziehungssatzung“ bekommen – damit nun offiziell die Möglichkeit einer Bebauung entstehen kann. Der (baurechtlich) bisherige Außenbereich wird mit der Entscheidung des Gremiums zum Innenbereich.

Für Diskussionsstoff unter den privaten Bausachen sorgte der Plan eines Bauherren, am Lerchenweg (Areal ehemalige „Laukhuffvilla“) ein Doppelhaus zu errichten. Dort war nur ein (potenziell) großes Einzelhaus zugelassen. Ob man der nötigen Befreiung von dieser Auflage zustimmen könne, darin war man sich uneins – nach hin und her wogenden Abwägungen wurde entschieden, die „Umwidmung“ zu genehmigen. Bei einer Gegenstimme und vier Enthaltungen fiel die Entscheidung pro Doppelhaus. mrz

