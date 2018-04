Neuer Raum für Ehrenamts-Events

Anzeige

„All das wäre nicht ohne die tolle Zusammenarbeit mit der Stadt Weikersheim und der tatkräftigen Hilfe der zahlreichen JU-Mitglieder möglich gewesen. Aus diesem Grund habe man sich dazu entschlossen, es nicht nur bei einem Danke zu belassen“, so Pierre Kneifl.

Spende für Philharmonie

Auf der Veranstaltung vertrat die stellvertretende Bürgermeisterin Rosemarie Spitzley die Stadt und konnte von den Mitgliedern der Jungen Union einen Scheck über 500 Euro für die sich gerade im Bau befindliche „Tauberphilharmonie“ entgegennehmen. Sie würdigte das außerordentlich große, gesamtgesellschaftliche Engagement der Mitglieder der Jungen Union in Weikersheim.

„Es ist nicht selbstverständlich, dass sich so viele junge Menschen politisch motiviert zusammenfinden und nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch für ihre eigene Heimatstadt einsetzen. Diesen Elan wird die Stadt nicht bremsen, sondern ausdrücklich unterstützen“, so Spitzley.

Marcel Bauer führte weiter aus, dass Weikersheim bei den Menschen als Wohnort beliebter denn je sei, weil in der Vergangenheit wichtige Entscheidungen getroffen und Chancen genutzt worden seien. Aber über alle Generationen hinweg besteht schon seit langem ein sehr großes Interesse daran, dass wir in Weikersheim neben den kulturellen Höhepunkten auch die Möglichkeit und den Raum für vielfältige Veranstaltungen der Ehrenamtlichen schaffen. Die Vereine und Kirchen leisten hervorragende Arbeit, aber man müsse diesen Institutionen und ihren Mitgliedern auch die Möglichkeit geben, öffentliche Veranstaltungen ausrichten zu können. Ohne diese Veranstaltungen werde es in der Zukunft schwer werden, neue Mitglieder zu gewinnen und/ oder für die Vereinsarbeit dringend benötigte Einnahmen zu generieren. Hierfür müsse auch die so genannte Festkultur des Landkreises dringend überarbeitet werden. Die Auflagen aus diesem Papier hätten dazu geführt, das es für Ehrenamtliche immer unattraktiver wird, das unternehmerische Risiko und die Arbeit, die solche Veranstaltungen erfordert, in Kauf zu nehmen. Das mache die Region kulturell ärmer und schwäche die Gemeinschaft. Im Prinzip unterstütze man die Idee hinter dem Präventionsprojekt des Landkreises, aber das Papier müsse überarbeitet und einzelne Auflagen/ Maßnahmen nach ihrem tatsächlichen Erfolg neu bewertet und definiert werden, so die beiden Vorsitzenden Bauer und Kneifl.

„Noch in diesem Jahr werden wir der Öffentlichkeit ein vorzeigbares Ergebnis präsentieren“, versprach Marcel Bauer. Man sei derzeit gemeinsam mit Bürgermeister Klaus Kornberger und der Verwaltung aktiv auf der Suche nach einem geeigneten Gebäude für Feiern und Veranstaltungen. Einig werden müssen sich alle Beteiligten über die Höhe der dafür zu Verfügung stehenden Mittel, aber hier könne man erst seriös planen sobald das Projekt konkreter werde. ju

