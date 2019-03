Neues Zuhause für Kammermusiker

Weikersheim.2018 konnte die JMD eine neue Kooperation mit einer interessanten Organisation in Italien verabreden: „Le Dimore del Quartetto“ (zu deutsch sinngemäß: „Ein Zuhause für Quartette“) vermittelt hervorragenden jungen Nachwuchsensembles inspirierende und familiäre Probenaufenthalte in historischen Häusern – bisher in Italien, jetzt auch auf Schloss Weikersheim, dem „World Meeting Center“ des Weltverbandes. Ab sofort bietet die JMD in jedem Jahr einem ausgewählten Nachwuchsensembles ein „Zuhause“ mit einem einwöchigen kostenlosen und sorgenfreien und dadurch zum intensiven Proben nutzbaren Aufenthalt.

Als erstes Ensemble ist im März das bereits vielfach mit Preisen ausgezeichnete junge italienische „Trio Quodlibet“ zu Gast. Mariechristine Lopez (Violine), Virginia Luca (Viola) und Fabio Fausone (Violoncello) studieren derzeit in der Quartettklasse der Accademia Stauffer im italienischen Cremona und waren in den vergangenen Jahren Teilnehmer des Internationalen Chamber Music Campus der JMD.

Auf dem Sprung zu einer vielversprechenden Karriere kehren die jungen Musiker nun noch einmal nach Schloss Weikersheim zurück. Zum Abschluss ihre einwöchigen Studienaufenthalts bedanken sich die jungen Künstler mit einem Konzert und präsentieren am Donnerstag, 28. März, um 19.30 Uhr im Gärtnerhaus des Schlosses ein etwa einstündiges Programm mit Werken von Beethoven, Montalbetti und Dohnány. Übrigens funktioniert der Austausch mit Italien auch gegenseitig: So wie die JMD in der Musikakademie Schloss Weikersheim im Netzwerk von „Dimore del Quartetto“ jährlich ein junges Ensemble aus dem Ausland empfängt, entsendet sie umgekehrt ein ausgewähltes Ensemble ihres Internationalen Kammermusik Campus von Schloss Weikersheim in die Welt italienischer Palazzi. Die JMD möchte die musikinteressierten Bürger ihrer Nachbarschaft an der reizvollen Verbindung teilhaben lassen und lädt ein zum Konzert ihrer italienischen Gäste. Der Eintritt ist frei. jmd

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 21.03.2019