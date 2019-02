Nicht „die“ Bürgerhalle, für die geworben wurde

Stimmungsmache und Netzbeschmutzung unterstellt Heinrich Koch in seinem Leserbrief vom 7. Februar 2019 den Weikersheimer Bürgerinnen und Bürgern, die in verschiedenen Stellungnahmen ihre Enttäuschung und Ärger zum Ausdruck gebracht haben, dass die Tauberphilharmonie – wie ursprünglich vorgesehen – für Tanzveranstaltungen der Bürger und Vereine nicht geeignet ist. Stattdessen soll es darin nur eine Kultur der gehobenen Sorte geben und für deren Folgelasten die gesamte Bürgerschaft aufkommen.

Dabei übersieht Herr Koch geflissentlich, dass sich der Ärger der Bürger an einem Zeitungsartikel entzündet hat, in dem ein CDU-Stadtrat und eine CDU-Stadträtin das Thema im Vorfeld der bevorstehenden Gemeinderatswahlen ins Gespräch gebracht haben.

Im Artikel plädierten beide dafür, Vereinen und Bürgern die Möglichkeit zu schaffen, die neue Sporthalle in Weikersheim für Musik- und Tanzveranstaltungen zu nützen und diese mit einem strapazierbaren Boden auszustatten.

Dabei offenbarten sie – das ist mein Eindruck – dass die Philharmonie wegen ihres hohen Standards für Bürgerveranstaltungen nicht in Frage komme und Stadtverwaltungsspitze und Stadtratsmehrheit das bisherige Konzept aufgegeben haben.

Dieser Schuss ging völlig daneben. Die Bürger und Bürgerinnen, die man über Jahre hinweg eingelullt hatte und die auf die bisherigen Zusagen vertraut hatten, wurden jäh aus ihrem schönen Traum herausgerissen. Sie mussten feststellen, dass man sie an der Nase herumgeführt hat und die neue Konzerthalle nicht die Bürgerhalle sein wird, wie sie in der bisherigen Werbung gekennzeichnet wurde. Herr Koch verfolgt ein einfaches Strickmuster. Er stempelt die Leidtragenden einer derartigen verfehlten Kommunalpolitik als böse Buben und Mädchen ab und drängt sie in die Rolle von Störenfrieden. Es ist aber nicht vermittelbar, dass die getäuschten Bürgerinnen und Bürger mit ihren Steuern und Abgaben dafür zahlen sollen, dass eine exklusive Gesellschaft eine höhere Konzertkultur genießen darf.

Es würde Herrn Koch als Vorstandsmitglied des Fördervereins Philharmonie gut anstehen, wenn er sich dafür einsetzt, dass dieser Verein so viele Gelder für diese Konzerthalle eintreibt, dass der Abmangel für diese Tauberphilharmonie niedrig bleibt und die Bürgerschaft finanziell nicht überfordert wird.

