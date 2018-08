Nicht im stillen Kämmerlein

Anzeige

Weikersheim.70 musikalisch begabte Jugendliche treten in verschieden Kammermusik-Ensemble Besetzungen auf. Eine Konzerteinladung an alle Kammermusik-Liebhaber und solche, die es werden wollen!

Es tönt und wuselt mal wieder in und ums Schloss Weikersheim. „Erlebnis Kammermusik“ heißt der aktuelle Kurs an der Musikakademie der Jeunesses Musicales Deutschland (JMD). Den Kurs gibt es seit 31 Jahren. Dieses Jahr ist der Kurs mit knapp 70 jungen, talentierten Musikern komplett ausgebucht. Sie kommen aus allen Regionen Deutschlands, aus Österreich, Frankreich und sogar den USA nach Weikershiem, um hier zehn Tage lang zu musizieren und Gleichgesinnte zu treffen.

Bei ganztägiger Probenarbeit können die Nachwuchstalente im Alter von 13 bis 22 Jahren unter der Anleitung renommierter Dozenten ihre musikalischen Fähigkeiten erweitern und die Freude am gemeinsamen Musizieren in fachlicher und menschlicher Hinsicht vertiefen. Innerhalb von zehn Tagen studieren die jungen Musiker in unterschiedlichsten Ensembles kammermusikalische Werke ein: von Barock über Romantik bis hin zur Moderne ist alles dabei.