„Nichts versprechen, was nicht zu halten ist“

Rückblickend meinte Joachim Hauck, dass sich die Art der EU-Agrarausgaben von 1991 bis 2014 gravierend geändert hätten. Denn inzwischen nähmen die Direktzahlungen mit gut drei Vierteln den wesentlichen Teil der Ausgaben ein. Er stufte die Direktzahlungen als wichtigen Bestandteil der bäuerlichen Einkommen ein, ohne die manch ein Landwirt schon längst seinen Laden hätte dichtmachen müssen.

Noch nicht abzusehen

Wie sich das Ganze für die nächste EU-Planungsphase, was die Landwirtschaft angeht, entwickelt, sei jetzt noch nicht abzusehen. Insgesamt gebe es aber Bereiche, in denen Handlungsbedarf in bestimmten Themenfeldern bestehe. Zu nennen seien hier Weiterentwicklung der GAP nach 2020 (Vereinfachung), öffentliche Gelder für öffentliche Leistungen, „Ökologisierung“ der Landwirtschaft, Pflanzenschutz, Tierschutz und -wohl, Klimaschutz und Klimawandel sowie Energieerzeugung. Künftig müsse vor allem der Begriff Nachhaltigkeit eine höhere Bedeutung bekommen: „Eine nachhaltige Landwirtschaft ist ökologisch tragfähig, ökonomisch existenzfähig und sozial verantwortlich, ressourcenschonend und dient als Basis für künftige Generationen.“ Was die Definition von gesellschaftlichen Erwartungen sowie der Ziele angehe, berge dies durchaus Konfliktpotenzial, so der Ministerialdirigent weiter in seinen Ausführungen. Als Beispiele führte er hier einerseits die Minimierung der Ammoniak-Emissionen, andererseits tiergerechte Offenställe an. Oder auf der einen Seite günstige Lebensmittel, auf der andren über den gesetzlichen Rahmen hinausgehende Standards. Hier gelte, es einen Mittelweg zu finden, der allen gerecht werde.

Um in Zukunft eine Landwirtschaft zu gewährleisten, die funktioniere und von der alle Bürger profitierten, müsse die EU spätestens nach der Europawahl 2019 beginnen, die Weichen zu stellen. Dazu gehöre auch, manches auf den Prüfstand zu stellen. Speziell für den Agrarbereich in Baden-Württemberg gebe es in diesem Zusammenhang einige grundlegende Eckpunkte: Regionale Komponenten stärken, Bürokratie und Kontrolldichte abbauen, bewährte Zwei-Säulen-Struktur beibehalten, Tierhaltung finanziell besser unterstützen, zudem: Volle Finanzierung der Direktzahlungen durch die EU, bäuerliche Familienbetriebe stärken, Degression und Kappung, Risikomanagement stärken und Dauergrünland finanziell fördern.

