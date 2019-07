So wie Herr Kuhn aus Markelsheim möchte auch ich über die positiven Seiten der E-Mobilität berichten. Zunächst zum Thema Reichweite: ich habe vor gut einer Woche meine fast neue Renault Zoe in Freising abgeholt. Das sind immerhin stolze 250 km und es hat gut gereicht und die Restreichweite betrug noch 60 km – folglich passt es ziemlich genau mit der Werbung von Renault überein, wonach die Reichweite 313 km betrage. O.k., natürlich bin ich durchgehend im eco-Modus gefahren, das bedeutet max. 95 km/h, aber es war sowas von entspannend. Ansonsten muss ich noch auf drei Punkte hinweisen: erstens die enorme Beschleunigung der Zoe, zweitens die Rekuperation, also die Rückgewinnung von Bremsenergie und drittens die Ruhe, die im Fahrgastraum herrscht. Alle drei Punkte zusammen führen für mich zum Schluss: nie wieder Verbrenner!

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 25.07.2019