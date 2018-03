Nirgends ist die Effizienz so hoch wie in Deutschland

Anzeige

Laudenbach.Eine spannenden und ungeschminkten Blick in die Landwirtschaft, Agrarpolitik, auf die Chancen, Risiken und die Mentalität der osteuropäischen und zentralasiatischen Länder vermittelte Diplomagraringenieur Bernd Henn aus Nassau bei der Hauptversammlung des Maschinenrings.

Der stellvertretende Vorsitzende des Maschinenrings zeigte aus 15-jähriger Erfahrung als Berater und Entwicklungshelfer in seinem multimedialen Bericht die „Landwirtschaft in Osteuropa bis nach Zentralasien – Entwicklungen und Einschätzungen eines deutschen Agrarberaters“. An konkreten Beratungsbetrieben stellte er dar, welche Schwierigkeiten etwa in Usbekistan, Russland und Rumänien beim Weg von einer planwirtschaftlichen in eine marktwirtschaftlich geprägte Landwirtschaft zu bewältigen sind.

Der fehlende Servicebereich und unzureichende Fachkenntnisse führten zu langen Ausfallzeiten, niedrigen Erträgen und Umweltschäden. In gemeinsamen öffentlich-privaten Projekten (Bundesregierung und deutsche Firmen) werden Beratungs- , Fortbildungs- und Servicestrukturen aufgebaut, hier arbeitet er mit. Ganzheitliche Lösungen werden angestrebt, dazu gehören außer der Außenwirtschaft mit neuen Futtersorten auch optimale Haltungs- und Fütterungsbedingungen der Milchkühe. Weil es in diesen Länder auch viele Quereinsteiger gibt, sind umfassende Betriebsstrategien notwendig. „Die Beratung funktioniert nur mit privaten Betrieben, bei Staatsbetrieben läuft ohne Bestechung und Korruption nichts“, konstatierte der welterfahrene Landwirt. Die Daten und Fakten der usbekischen Landwirtschaft sind herausfordernd. Im Sommer fällt in den Monaten Mai bis Oktober bei extremer Hitze kaum Regen, das bedeutet ohne Bewässerung geht nichts..