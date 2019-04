Weikersheim.Österliche Raritäten zeigt das Stadtmuseum in einer Sonderausstellung zur Saisoneröffnung in Weikersheim.

Der Brauch des Ostereiersammelns ist auch heute noch weit verbreitet: Die vielen Ostermärkte sind ein Beweis dafür. Ostereier verschenken, verstecken, suchen oder sie dekorativ an Sträuße zu hängen hat eine große Tradition. Das Ei war zu allen Zeiten und allen Kulturkreisen ein Symbol der Fruchtbarkeit und des Lebens. Aus der Sammlung von Katharina Engels aus Rothenburg werden in einer Sonderausstellung bis Ende Mai eine Vielzahl an kunstvoll bemalten und gestalteten Eiern gezeigt und der „eierbringende“ Hase darf natürlich auch nicht fehlen.

Das Museum ist immer sonntags von 13.30 bis 17 Uhr geöffnet. Natürlich lohnt sich bei dieser Gelegenheit auch ein Aufstieg auf den Gänsturm mit herrlicher Aussicht. cn

