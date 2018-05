Opel rollt den Hang hinunter

Anzeige

Haagen.Definitiv nicht lustig war ein vermutlicher Maischerz am Dienstag in Weikersheim-Haagen. Mehrere bislang Unbekannte schoben am frühen Dienstagmorgen zwischen 1 Uhr und 7 Uhr einen nicht zum öffentlichen Verkehr zugelassenen Opel Corsa von einem Parkplatz in Richtung L 1001 um ihn dann einen Abhang hinunter zu lenken.

Auf dem Dach liegen geblieben

Das Auto rollte den in der Folge Hang hinunter, überschlug sich einmal und blieb auf einer Wiese auf dem Dach liegen. Da diese Wiese als Weidefläche in der Freilandhaltung genutzt wird und jede eventuelle Verunreinigung durch Öle oder Benzine unverzüglich dem zuständigen Amt gemeldet werden muss, entstanden nochmals zusätzliche Kosten.

Der Gesamtschaden welcher bei dem „schlechten Scherz“ entstanden ist wird auf zirka 2500 Euro geschätzt. pol