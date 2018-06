Anzeige

Weikersheim.Einen Markt für Kunsthandwerk gibt es am Samstag und Sonntag, 7. und 8. Juli um Marktplatz, Rathaus und Schloss Weikersheim. Der hochwertige Markt für feines Kunsthandwerk am 1. Juliwochenende zieht viele Besucher an. Er wurde 2004 zum ersten Mal organisiert und ist zwischenzeitlich überregional bekannt.

Die dekorativen Stände mit dem erlesenen Angebot, alles Unikate aus Künstlerhand, sind auf dem Marktplatz – eingebettet im historischen Ensemble von Stadtkirche, ehemaligem Kornbau und Schlosseingang, im barocken Rathaus und vor dem Rosengarten des Renaissanceschlosses von Weikersheim aufgebaut. Außergewöhnliche und originelle Kreationen werden von über 65 Anbietern aus der ganzen Bundesrepublik angeboten. Nach einem strengen Konzept, das auf absolute Qualität setzt und keine Industrieware zulässt, werden die Aussteller jedes Jahr neu ausgewählt.

Geöffnet ist der Markt am Samstag von 14 bis 21 Uhr, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.