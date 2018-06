Ortsteile vom Netz getrennt

Anzeige

Weikersheim/Igersheim.Am vergangenen Wochenende kam es im Versorgungsgebiet der Main-Donau Netzgesellschaft zu mehreren, meist unwetterbedingten Stromausfällen im 20-Kilovolt-Mittelspannungs-Stromnetz.

Am Sonntag, 10 Juni, kam es – bedingt durch ein Unwetter – um 13:31 Uhr auch zu einem Stromausfall im Main-Tauber-Kreis. Ein Blitzeinschlag durchtrennte bei Simmringen eine 20-kV-Mittelspannungs-Freileitung. Während die Versorgung in Bernsfelden, Nassau und Teilen von Schäftersheim durch Umschaltmaßnahmen bis 14.22 Uhr wiederhergestellt werden konnte, blieb Simmringen bis zum Abschluss der aufwändigen Reparaturarbeiten an der Freileitung um 19.45 Uhr spannungslos. mdn