Parkhausrinnen im Fokus

Neubronn.Die Firma Friedrich Wolfarth („Wolfa“) aus Weikersheim-Neubronn war auf der Weltleitmesse für Architektur, Materialien und Systeme, der „Bau“ in München, vertreten. Auf dem fast 100 Quadratmeter großen Messestand präsentierte das Unternehmen neben den bekannten Fenster- und Lichtschachtsystemen ihr wachsendes Entwässerungsrinnensortiment. Besonders die neue Generation von ultraflachen Parkhausrinnen standen im Fokus. Die Bau verzeichnete in diesem Jahr erneut Spitzenwerte: mit 2250 Ausstellern war die Messe komplett ausgebucht und über 250 000 Besucher aus der ganzen Welt drängten in die 18 Messehallen. „Wolfa“ hatte nach eigenen Angaben Kontakt zu Besuchern und Interessenten aus fast 40 Ländern und hofft, als stark exportorientiertes Unternehmen, auf ein gutes Nachmessegeschäft. Bereits in 14 Tagen werden Produkte in Toronto, Kanada, auf der Canadian Concrete Expo ausgestellt. pm

