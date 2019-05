Parteiübergreifend handeln

Nicht nur in Bad Mergentheim fällt die CDU durch die größte Werbefläche auf. Auch in Weikersheim ist der Flyer der CDU doppelt so umfangreich und teurer wie der von SPD/UB zum Beispiel. Leicht erklärbar, wenn man weiß, dass laut Bundestag-Info die CDU/CSU im Jahr 2018 von reichen Spendern (nur Beiträge über 50 000 Euro wurden gezählt) 1,475 Millionen Euro, die SPD aber nur 0,28 Millionen Euro erhalten hat.

Nicht leicht erklärbar

Nicht so leicht erklärbar ist, warum die Flyer und Plakatwände der FWV in Weikersheim nahezu gleich mit denen der CDU sind. Da denkt man sofort an denselben Auftraggeber bzw. Sponsor. Das wäre aber nicht gut: Gerade in der Lokalpolitik sollte im Interesse der Bürger nur sachbezogen und parteiübergreifend gehandelt werden. Seilschaften sollten bleiben, wo sie hingehören: beim Bergsteigen.

Es mag sein, dass ein großes Hotel ein zentrales Anliegen der Wirtschaft ist.

Es hat auch sicher niemand etwas dagegen, wenn sie sich selbst eines baut. Die Finanzierung eines solches Projektes ist aber bestimmt nicht die Aufgabe der Stadt.

„Einseitige Ausrichtung“

Ich kenne unter den Kandidaten der CDU/FWV/SPD/UB viele sympathische, kluge, leistungsfähige und wohlmeinende Mitbürger.

Sie sind in Zukunft gefordert, die Lokalpolitik in die richtigen Bahnen zu lenken. Es darf nicht sein, dass die einseitige Ausrichtung zur „gehobenen Kultur“ den Haushalt der Gemeinde über Jahre stark einschränkt.

Dazu wäre statt Absprache im kleinen Kreis in vielen Fällen eine Beratung unter Einbeziehung aller Stadträte notwendig. Lieber dafür Abstimmungen geheim abhalten, damit die Stadträte ihre wahre Meinung unbeobachtet wiedergeben können.

PS: Letztlich wollen wir doch alle nur „das Eine“: Dass es Weikersheim gut geht.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 24.05.2019