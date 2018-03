Perfekte Köpfe: Petra Ul macht’s möglich

Anzeige

Ins Ressort „Maske“ fiel anfangs eigentlich schlicht alles, erinnert sich Petra Ul. Zuständig war sie – Familien sind bei den Doredräwern grundsätzlich mit im Boot und damit in der Pflicht – vom Haarschnitt übers Schminken und gegebenenfalls auch Versorgen von Blessuren bis hin zu vielfältigsten Besorgungen, Eiltransporten und notfalls auch nächtlichen Kochaktionen, um Bühnenbauer und Akteure bei Kräften zu halten. Nur bei einer einzigen Vorstellung in all den Jahren ist Petra Ul jemals als Maskenbildnerin ausgefallen.

Gut so, denn auch wenn die Darsteller nach ein paar Vorstellungen schon vieles selbst hinkriegen, gibt es doch eine Menge Zusatzsicherheit, wenn Petra Uhl hinter der Bühne für den perfekten Auftritt sorgt. Auch ihre Auszubildende Franziska Nörpel hat die Chefin ins Arbeitsfeld Maske eingeführt. Die ist zwar inzwischen selbst Frisörmeisterin mit mobilem Geschäft, hat sich aber genau wie die ehemalige Chefin den Einsätzen bei den Doredräwern verschrieben.

Dass die Frisörmeisterinnen nicht nur ihr eigentliches Handwerk verstehen, sondern in Sachen Maskenbildnerei regelrecht „Blut geleckt“ haben, hat auch Doredräwer-Regisseurin Stefanie Schnitzler schnell spitz gekriegt. Sie ist immer wieder hellauf davon begeistert, wie es die beiden schaffen, auf der Basis von ein paar Bildern die perfekt zu Rolle und Figur passenden Köpfe zu gestalten. Andreas Fischer-Klärle etwa muss als Pater Brown für die Auftritte ab dem 9. März altern, ergrauen und einen auch für den Vatikan der 1950er Jahre akzeptablen Priester-Haarschnitt bekommen. Wagemutiger und vom Wind leicht zerzaust stellt sich die Regisseurin die Fischer Ian McLeigh, Toni Saunders, Angus und Branden vor, etwas unternehmungslustig die Inselwirtin und stabil erdverbunden die Pfarrhaushälterin Harriet Miller.

Im kleinen Salon an der Kirche wird geschnitten, gefärbt, gegelt und gesprayt, kurz: probiert und frisiert. Funktioniert? Funktioniert! Auch für Küster, Kommissar und den Polizisten finden Petra Ul und Franziska Nörpel die richtige Lösung. Und wetten, dass es den beiden auch gelingt, eine richtig schöne Leiche auf die Bühne zu bringen?

Ab dem 9. März (Premiere) ermittelt Pater Brown in der Schäftersheimer Bauernhalle. Die Premiere beginnt um 20 Uhr, weitere Vorstellungen folgen am 10. und 11. März, vom 15. bis zum 17. sowie vom 21. bis zum 24. März. Die beiden Sonntagsvorstellungen am 11. und 17. März beginnen um 18 Uhr, bei allen weiteren Aufführungen heißt es um 20 Uhr Vorhang auf.

Die Vorverkaufsstellen in Weikersheim (Buch und Papier, Hauptstraße 30, Telefon 07934/994688) und Schäftersheim (Volksbank-Geschäftsstelle, erreichbar jeweils Montags, Dienstags, Donnerstags und Freitags während der ab 13.30 Uhr beginnenden Öffnungszeiten, Telefon 07934/1533) berichten, dass für einzelne Vorstellungen die Karten schon knapp werden.

