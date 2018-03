Pergolesis „Stabat Mater“

Anzeige

Weikersheim.Zur traditionellen Todesstunde Jesu am Karfreitag, 30. März, erklingt um 15 Uhr in der Evangelischen Stadtkirche St. Georg in Weikersheim die berühmte Stabat-Mater-Vertonung von Pergolesi (1710 – 1736) in einer von Michael Geisler erstellten Fassung für vierstimmigen Chor, Oberstimmenchor, Soli, Streichorchester und Orgel.

Unter der Leitung von Bezirkskantorin Anne-Maria Lehmann musizieren Edith Wolff (Sopran), Anna Leuser-Valls (Alt), Andreas Berge (Violine I), Andreas Kanev (Violine II), Melanie Tolk (Viola), Simon Schindler (Violoncello), Felix Tannenberg (Kontrabaß) und Ernst-Joachim Brede (Orgel) sowie der Jugendchor und die Kantorei.

Das „Stabat Mater“ ist das letzte vollendete Werk des schon mit 26 Jahren verstorbenen genialen Komponisten.