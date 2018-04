„Pfarrplan demokratisch entschieden“

Anzeige

„Offen für die Herausforderungen der Zukunft muss die evangelische Kirche sein, gerade auch im Kirchenbezirk Weikersheim. Dazu müssen althergebrachte Strukturen angepasst und die Zusammenarbeit zwischen den Kirchengemeinden verstärkt werden.

Personal und Geld wird knapper werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Wichtig ist uns dabei, dass das in einem demokratischen Verfahren und transparent für die Gemeindemitglieder geschieht. Darum haben wir die Grundzüge des aktuellen „Pfarrplans“ schon im Herbst 2016 in der Bezirkssynode vorgestellt und die Einzelheiten bis zum Frühjahr 2018 in vielen öffentlichen Sitzungen beraten. Der lebendige Austausch mit den Kirchengemeinden war uns wichtig und immer wieder die Information der Öffentlichkeit über den Sachstand.

Wer es wissen wollte, hatte im ganzen Jahr 2017 ausreichend Gelegenheit, von den Planungen Kenntnis zu nehmen. Zu jeder der Sitzungen der Bezirkssynode wurde öffentlich eingeladen, auch in den Fränkischen Nachrichten. Dort erschienen im Juli und November 2017 ausführliche Berichte dazu. Auch die Sitzungen der örtlichen Kirchengemeinderäte waren öffentlich und im Gespräch mit Kirchengemeinderäten und Pfarrern konnte jeder seiner Meinung Gehör verschaffen. Wir denken, dass mehr Transparenz kaum denkbar ist. Von Anfang an machten wir den Umfang der Einsparungen deutlich und betonten, dass es in Zukunft darauf ankomme, durch verstärkte Zusammenarbeit zwischen den Kirchengemeinden effektiver zu arbeiten. Im Mai 2017 stellte der Pfarrplanausschuss des Kirchenbezirks dann seine konkreten Planungen vor und die Kirchengemeinderäte waren ausdrücklich um Rückmeldung bis zum August gebeten. Dass die nur spärlich erfolgten, kann nicht dem Bezirk angelastet werden. Die abschließende Beratung und Beschlussfassung im November war jedenfalls vollständig demokratisch legitimiert. Mit einer Beschlussfassung hätte der Kirchenbezirk auch nicht (wie im FN-Leserbrief von Herrn Göller am 10.4.18 zu lesen war) noch fünf Jahre warten können und die Termine kamen auch nicht von einer fernen „Kirchenleitung“.

Die Termine hat die württembergische Landessynode vorgegeben, also die von uns gewählten Abgeordneten – drei Synodale vertreten unseren Wahlbezirk. Die endgültige Entscheidung über den „Pfarrplan 2024“ trifft die Landessynode schon im Herbst 2018 und darum mussten wir im Bezirk jetzt entscheiden – aus gutem Grund: Die Beschlüsse sollen nämlich nicht auf einmal umgesetzt werden, sondern ab jetzt Stück für Stück bei Wechseln von Pfarrerinnen und Pfarrern. 2024 ist nur das Enddatum dieser Umsetzung. Wir möchten auch, dass die Gemeinden Zeit haben sollen, sich in Ruhe auf die anstehenden Veränderungen einzustellen und mit den Nachbargemeinden zu überlegen, wo man zusammenarbeiten und damit Kräfte einsparen kann.

Unser Auftrag ist nicht die Bewahrung von Gewohntem, sondern die Verkündigung des Evangeliums. Daran müssen wir gemeinsam arbeiten.

Wir brauchen dazu heute und morgen Menschen, die sich in ihren Kirchengemeinden mit ihrer Stimme und mit ihrem Herz einbringen“.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 27.04.2018