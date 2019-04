Pfarrstelle ist noch nicht besetzt

Weikersheim.Die katholische Kirchengemeinde Weikersheim muss vorerst weiter auf eine Besetzung der nach dem gesundheitlichen Rückzug von Martin Raiser vakanten Stadtpfarrerstelle warten. Dies bestätigte Dekan Ulrich Skobowsky auf Anfrage den Fränkischen Nachrichten. Demzufolge habe es zunächst keinen Bewerber für die Taubertalstadt gegeben. „Die Stelle wird in Kürze neu ausgeschrieben“, so Skobowsky, der dies als „ganz normalen Vorgang“ bezeichnete. Vorerst werde die Seelsorgeeinheit Weikersheim, in Absprache mit der Personalabteilung des Bistums Rottenburg-Stuttgart, weiterhin von Bad Mergentheim aus betreut. Schon in Kürze soll die Stelle allerdings neu ausgeschrieben werden. ktm

