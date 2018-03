Anzeige

Weikersheim.Kurz vor seinem 73. Geburtstag kommt ein Pionier der europäischen Bluesszene in den club w 71. Al Cook, der für sein Werk mehrere Auszeichnungen erhielt, ist eine echte Koryphäe in Sachen Blues. Wer sich auch nur ein bisschen für diese Musik interessiert, oder mal hören möchte, wie sich authentischer Blues anhört, sollte den Abend mit dem Sänger und Gitarristen am Samstag, 24. Februar, um 21 Uhr im club w 71 nicht verpassen.

Al Cook, geboren am 27. Februar 1945 in Bad Ischl, trat 1964 das erste Mal vor größerem Publikum auf. Nach einem Karrierestart als Rock n’Roll-Sänger kam er mit dem archaischen Blues in Kontakt und okkupierte dessen Stilvielfalt als persönliches Ausdrucksmittel. Al Cook brachte sich selbst sämtliche Spielarten des historischen Blues bei, doch erst 1970 machte ihn „Working Man Blues“, die erste in Europa produzierte Blues-LP eines weißen Nichtamerikaners, zum Lokalstar.

1974 wählte ihn das „Jazzpodium“ zum authentischsten Blueskünstler weißer Hautfarbe. Seine Musik besteht zum Großteil aus Eigenkompositionen im Stil der Bluesklassik, die ihre Grundfesten in der Tradition der 20er und 30er Jahre haben.