Plädoyer für offene, bürgerorientierte Politik

Laudenbach.Die Kandidaten der CDU Weikersheim trafen sich zu einer Wahlnachlese in Laudenbach.

Der Stadtverbandsvorsitzende Martin Heuwinkel dankte den Mitgliedern ihnen für einen sachlichen, engagierten und erfolgreichen Kommunalwahlkampf, bei dem alle Bewerber ihre Fach- und Sachkompetenz immer wieder unter Beweis gestellt hätten.

Die Resonanz der Einwohner in den Bürgergesprächen sei durchweg positiv gewesen, vor allem der Informationsgehalt der Vorträge und das breit aufgestellte und Kompetenz ausstrahlende Wahlkampfteam habe immer wieder die Zustimmung der Bürger gefunden. Besonders dankte Heuwinkel seinem Stellvertreter Peter Rösch, der über Wochen die Lage ausgewertet und im Team analysiert habe. Dabei habe er die Bürgergespräche der CDU-Kandidaten intensiv vorbereitet und auf die Teilorte ausgerichtet. Heuwinkel legte Wert auf die Feststellung, dass die CDU Weikersheim die einzige Partei sei, die den Bürgern in allem Teilorten bzw. Wahlbezirken Kandidaten zur Wahl gestellt habe und die auch in allen Teilorten Bürgergespräche angeboten habe – und das nicht erst im Kommunalwahlkampf, sondern bereits auch in der laufenden Amtsperiode des Gemeinderats. Das sei Ausdruck dafür, dass die CDU Weikersheim die Kernstadt und die Teilorte als eine Gemeinschaft sehe, die sich nur zusammen erfolgreich weiter entwickeln könne.

Das sehr erfreuliche Wahlergebnis bestätige die Arbeit der CDU Weikersheim, habe man doch mit 47 Prozent Zustimmung das Ergebnis deutlich ausbauen und einen weiteren Sitz im Gemeinderat gewinnen können. Damit gehöre die CDU Weikersheim zu den drei CDU-Verbänden im gesamten Landkreis, die sich im Vergleich zur letzten Kommunalwahl noch verbessert hätten. Das sei ein eindeutiges Resultat erfolgreichen kommunalen Handelns und einer bürgerorientierten sachbezogenen Informationspolitik auf der Grundlage von Wahrheiten und Fakten.

Anschließend sprach auch Peter Rösch seinen Dank an das Wahlkampfteam aus. Besonders habe es ihn gefreut, dass regelmäßig mehr als die Hälfte der 23 Bewerber bei den Bürgergesprächen anwesend waren. Auch das sei Ausdruck von Interesse und Bürgernähe. Das positive Wahlergebnis sei für die CDU-Fraktion Auftrag und Verpflichtung gleichermaßen. Rösch sprach sich für eine offene und bürgerorientierte Politik aus, die die Bürgerschaft mitnimmt und wo immer möglich, frühzeitig in Entscheidungsprozesse einbindet, um kompetent, ehrlich und sozial ausgewogen die Entwicklung der Stadt voranzutreiben.

Er zeigte sich erfreut, dass es gelungen sei, den zusätzlichen Sitz im Wahlbezirk Bronn/Honsbronn/Elpersheim zu gewinnen, wenngleich das Ausscheiden des „ältesten“ Weikersheimer Gemeinderats, Eberhard Ehrmann, nach 35 Jahren im Gremium, eine Zäsur und einen klaren Erfahrungsverlust bedeute.

Mit Blick auf die kommende Amtszeit des Gemeinderats führte Rösch aus, dass die CDU-Fraktion auch weiterhin bereit sei, mit allen Gemeinderatsfraktionen konstruktiv zum Wohle Weikersheims zusammenzuarbeiten und gerne entsprechende Gespräche führen würde. Nachdem die CDU Weikersheim den gesamten Kommunalwahlkampf mit einem besonders kompetenten und ausgewogenem Team bestritten habe, erklärten Heuwinkel und Rösch, dass man nun Wege finden wolle, die nicht gewählten Kandidaten in einem Kompetenzteam in die kommunalpolitische Arbeit und wenn immer möglich auch in die interne Entscheidungsfindung als Berater und Bindeglied zu Bürgerschaft mit einzubeziehen.

Abschließend ergriff der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Norbert Beck das Wort. Er dankte seitens der Kandidierenden dem Vorsitzenden Martin Heuwinkel und dem Fraktionschef Peter Rösch für ihr persönliches Engagement und die erfolgreiche Koordination des Wahlkampfs. cdu

