Porzellan und große Prunkräume

Weikersheim.Interessantes vom barocken Hohenloher Grafenhof erfährt man bei zwei Kostümführungen durch Schloss und Schlossgarten Weikersheim am nächsten Wochenende.

Unter dem Thema „Schlürff-Tränke und edles Porcellain“ erzählt die Kammerjungfer Friderica Zöllerin (alias Carola Rollmann) am Samstag, 21. Juli, 14.30 Uhr, vom Leben der Weikersheimer Fürstin Elisabeth Friederike Sophie. Deren Liebe galt edlem Porzellan und einst exquisiten Getränken wie Kaffee oder Tee und sie hatte die nötigen Mittel, um sich diese Wünsche auch zu erfüllenre. Am Ende gibt es ein Geheimrezept für solch ein „Schlürffgetränk“.

Graf Carl Ludwig, der Ehemann der Fürstin, führt „im Schatten des Sonnenkönigs“ am Sonntag, 22. Juli, 14.30 Uhr, im Kostüm (verkörpert durch Anita Keßler) durch sein Reich. Dabei präsentiert er die Erfüllung seines Traums vom „Hohenloher Versailles“ in Weikersheim. Beim Rundgang durch die prunkvoll ausgestatteten Schlossräume hört man allerlei vom Leben des Grafen und von der Blüte höfischen Lebens. Zur Sprache kommt auch der tragische Schicksalsschlag, der seine Pläne durchkreuzte. Nach der Besichtigung des Schlosses geht man in den barocken Lustgarten, wo steinerne Götter und Zwerge auf die Besucher warten. Diese Kostümführung mit Anita Keßler wird zum letzten Mal überhaupt angeboten - am Sonntag ist also die letzte Gelegenheit, sie zu erleben. peka