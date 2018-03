Positive Effekte für ganzen Kreis

Anzeige

Handwerker aus der Region

Klaus Kornberger erklärte, dass der geplante zeitliche Ablauf eingehalten werde, der Rohbau nun abgeschlossen sei und mit dem Holzbau begonnen werde. Er äußerte sich sehr positiv über das Engagement der beteiligten Handwerksfirmen. Viele kommen aus der Region und seien stolz, an diesem Bau mitwirken zu können.

Kornberger stellte Landrat Frank noch weitere Projekte vor. Dazu gehört ein geplantes Hotel in direkter Nachbarschaft zum Konzerthaus, das Bauprojekt „Wohnen plus“ , das die Evangelische Heimstiftung in der Hauptstraße in Kürze beginnt, das Neubaugebiet Vorderes Mohlach, die Errichtung einer neuen Sportanlage und den Bau einer Produktionshalle für ein prosperierendes Unternehmen in Weikersheim.

Frank bescheinigte dem Bürgermeister eine außergewöhnliche Dynamik und erwähnte auch die aktive Wirtschaftsförderung, von der viele Weikersheimer Firmen profitierten. Auch in kultureller Hinsicht stelle, so Frank, Weikersheim eine Ausnahmekommune im Kreis dar und zeigte sich erfreut, dass Klaus Kornberger stets den Kulturbogen zum Kloster Bronnbach spanne. Hier könne sich Landrat Frank eine fruchtbare Zusammenarbeit vorstellen.

Im Anschluss an die Ausführungen besuchten sie die Baustelle. Das Kernstück des Hauses, der Konzertsaal, ist mittlerweile unverkennbar und Landrat Frank war nach diesem Vorort-Besuch überzeugt, „dass dies ein tolles Projekt ist“. stv

