Produkte für extremes Klima

Neubronn.Die Firma Friedrich Wolfarth/Wolfa aus Weikersheim-Neubronn war zusammen mit ihren kanadischen Partnern der Firma UCC Industries International auf der „Canadian Concrete Expo“ als Aussteller vertreten.

Auf der zweitägigen Messe für Beton- und Aufbautechniken wurden den zahlreichen Fachbesuchern die Entwässerungssysteme von Wolfa vorgestellt – die Entwässerungsrinnen werden aus glasfaserverstärktem Polyester (GFK) hergestellt und eignen sich aufgrund ihrer Materialeigenschaften hervorragend für den kanadischen Markt mit seinen extremen klimatischen Bedingungen, das Unternehmen.

Ziel: dauerhaft etablieren

Toronto, die größte Stadt Kanadas, mit einem Einzugsgebiet von rund acht Millionen Einwohnern ist das wirtschaftliche Zentrum Kanadas und Wolfa erhofft sich zusammen mit seinem Partner UCC, der Niederlassungen in New York und Florida unterhält, seine Produkte für den Baubereich dauerhaft an der Ostküste der USA und in Kanada etablieren zu können.

Aufgrund der hohen Akzeptanz während der Messe wurde vereinbart, auch 2020 auf der Messe präsent zu sein. pm

© Fränkische Nachrichten, Montag, 18.02.2019